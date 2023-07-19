Hazırlık maçı: Kayserispor: 3 - İstanbulspor: 2
Kayserispor, 2023-24 sezonu öncesinde hazırlık maçında sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.
- 19.07.2023 20:54
- Güncelleme: 19.07.2023 21:00
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Kayserispor, 2023-24 sezonu öncesinde hazırlık maçında sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.
Saha: Kayserispor Tesisleri
Hakemler: Burak Yucetağ, Okan Taşköprü, Ömer Faruk Sağır
Kayserispor: Bilal Bayezit, Anthony Uzodimma (Mert Dinç) Arif Kocaman (Josepf Attamah), Lionel Carole (Nurettin Korkmaz), Gökhan Sazdağı (Ahmet Kaan Malatyalı), Carlos Mane (Ferhat Keskin), Miguel Cardoso (Hayrullah Erkip), Ali Karimi (Ramazan Civelek) (Eray Özbek), Baran Ali Gezek (Muhammed Eren Arıkan), Olivier Kemen (Yaw Ackah), Mame Thiam (Ethem Balcı)
İstanbulspor: David Jensen (Mücahit Serbest), Vefa Temel (Michael Olago), Ali Yaşar, Mehmet Yeşil (Apostolos Diamantis), Okan Erdoğan (Yusuf Ali Özer), Eduart Rroca (Adı Mehremic), Muhammed Sarıkaya (Kubilay Köylü), David Sambissa, Jetmir Topalli (Berkay Tekke), Sindrit Guri (Mendy Mamadou), Jackson Lourentino
Goller: Miguel Cardoso (dk. 9), Kemen (dk. 23), Baran Ali Gezek (dk. 34) (Kayserispor), Jackson Lourentino (dk. 16), Kubilay Köylü (dk. 83) (İstanbulspor)