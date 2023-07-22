Hazırlık maçı: Sivasspor: 1 - Sumgayıt FK: 0

DG Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Sumgayıt FK ile oynadığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum’da devam eden Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sumgayıt FK ile karşılaştı. Erzurum Yüksel İrtifa Merkezi’nde oynanan mücadeleden Sivasspor 1-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi hakem Sinan Özcan yönetirken yardımcılıkları ise Kenan Özcan ile Bülent korkmaz yaptı. Şahin Berker ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Teknik Direktör Servet Çetin maça; Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Konak, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Emrah Başsan, Max Gradel ve Clinton N’jie 11’iyle başladı. Emre Satılmış, Abdulkadir Parmak, Mert Dursun, Kaan Onaran ve Eren Kaya ise yedek bekledi.

Sivasspor’un golünü ikinci yarıda Clinton N’jie kaydetti.

Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce Sivas’ta İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında ise Sabail ile 1-1 berabere kalmıştı.