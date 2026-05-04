  • Hazırlıklar Tamam, Talas'ta Çiçek Şenliği Start Alıyor

Talas Belediyesi tarafından 5-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Çiçek Şenliği' için hazırlıklar tamamlandı. Yarın (5 Mayıs Salı) Talas Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek açılış öncesinde alanda son kontroller yapılarak tüm detaylar gözden geçirildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şenlik alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çiçek pasajları, koku koridorları, etkinlik alanları ve sahne kurulumlarını tek tek denetleyen Başkan Yalçın, organizasyonun eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi için süreci yakından takip etti.

Başkan Yalçın, Talas’ta sosyal ve kültürel hayatı zenginleştiren organizasyonlara büyük önem verdiklerini belirterek, “Doğanın kalbinde huzur bulacağınız bu muhteşem şenlik için tüm hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık. Hemşehrilerimizi, aileleriyle birlikte bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyoruz. Talas’ta hayat, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Şenliğin açılış programı, 5 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Talas Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Açılışla birlikte Talas, baharın en renkli ve en coşkulu günlerine ev sahipliği yapacak.

Şenlik kapsamında her yaştan vatandaşa hitap eden birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek. Özellikle çocuklar için yüz boyama ve çocuk oyunları, palyaço, animatör ve prenses gösterileriyle eğlenceli anlar yaşanacak. Müzik dolu programlarda ise Grup Şantiye konseri, Şehit Burhan Kaplan Ortaokulu Çocuk Korosu ve müzik dinletisi, Ritim Kayseri konseri, Burhanettin Küçükkurt konseri ve Kafkas Grubu’nun gösterileri yer alacak.

ANNELERE ÖZEL KONSER

Şenliğin kapanışı ise anlamlı bir programla gerçekleştirilecek. 10 Mayıs Pazar günü saat 19.30’da Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne alacak Hatay Medeniyetler Korosu, vereceği konserle bu büyük organizasyona final yapacak.

Talas Belediyesi, doğayla iç içe, kültür ve sanatla zenginleşen bu özel etkinlikle hem şehrin estetik değerlerini ön plana çıkarmayı hem de vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Çiçeklerin renkleriyle süslenecek Talas, bu şenlikle birlikte baharın en güzel halini yaşayacak.

Haber Merkezi

