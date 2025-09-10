“Hazırlıklı gebelikte süreç sağlıklı, sürpriz gebelikte travmatik olabiliyor”

Evliliklerde hamileliğe hazırlıklı olan çiftlerde süreç daha sağlıklı ilerliyor. Eşler karı-koca rolünden anne-baba rolüne daha kolay adapte oluyor. Ancak sürpriz gebeliklerde bu durum tam tersi şekilde gelişiyor. Hazırlıksız gebelikte travma oluşabileceğini belirten Kadın Doğum Uzmanı Aynur Simur, “Diğer grup ise; yeni evlenmiş, henüz gebelik istemiyor. Aniden gebe kalıyor, büyük bir kıdem atlayacak. Gebeliği zor geçiyor, düşük tehlikesi, kanama, yatış. Bu da kadında bir travmadır. ‘Çocuk da yaparım, kariyer de yaparım’ durumu olmuyorsa bu bir travmadır. Bu kişinin gebelik sürecinde, ultrasona baktığımız dönemde yüzündeki tebessümden ya da gerginlikten o kişinin bu gebeliğe hazır olup olmadığını dahi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.