Hedef Erciyes Dergisi'nin 3. sayısı çıktı

Özel Erciyes Koleji tarafından çıkartılan Hedef Erciyes Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100’üncü yıl özel sayısıyla çıktı. Derginin kapağında “Cumhuriyetimizin aydınlık 100’ünü yaşıyoruz, yaşatıyoruz” vurgusu yer aldı. Derginin sunuş yazısını kaleme alan Hakka Hizmet Vakfı Başkanı ve Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Başyazıcıoğlu, hayır işleri ve eğitimin önemine değindi.

Hedef Erciyes Dergisi’nin 3. Sayısında özellikle cumhuriyet ve hayırseverlerle ilgili yazı ve araştırmalara yer verildi. Dergide Hakka Hizmet Vakfı Eski Başkanı Mehmet Çanakçıoğlu ile Hayırseverler Mustafa ve Abdullah Dedeoğlu’nun hayatları anlatıldı ve yapmış oldukları hayır eserleri ile hayata bakışlarından kesitler sunuldu. Erciyes Koleji’nin başarıları, öğrencilerin eğitim hayatı, katıldıkları sosyal etkinlikler, okulda gerçekleştirilen faaliyetler gibi konularda haberlerin de yer aldığı Hedef Erciyes Dergisi’nde “Kayseri’nin Gururu İnsanlar” yazı dizisinin bu kez konuğu Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı bulan ve Jeolojinin Babası olarak kabul edilen Prof. Dr. İhsan Ketin oldu.

11 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle önemli bilgiler ile Özel Erciyes Koleji’nin deprem bölgesine yapmış olduğu yardımlara da yer verilen derginin 3. Sayısında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel yazılar da kaleme alındı. Hedef Erciyes’te “Bir Cumhuriyet Kenti; Kayseri” başlığı altında Kayseri’ye Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılan yatırımlar anlatıldı.

Erciyes Koleji’nde bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen TEDX toplantısının da ayrıntılarıyla yer aldığı derginin sunuş yazısını Hakka Hizmet Vakfı Başkanı ve Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Başyazıcıoğlu kaleme aldı. Yazısında hayır işleri yapmanın ve özellikle eğitime yatırımın önemine işaret eden İrfan Başyazıcıoğlu, hayır işleriyle ilgili büyüklerinden ve çevresinden örnekler verdi. İnsanlığa karşılıksız hizmet etmenin dinimiz açısından bir görev toplumsal olarak da bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başyazıcıoğlu, vakıfların, hayır işlerinin bireysellikten birlikteliğe dönüştüğü, vermekle huzur bulmak isteyenlerin toplandığı yerler olduğunu kaydetti.