'Hedefimiz Argıncık'ı Kayseri'ye yakışır bir şehir parçası haline getirmek'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık’a bir sosyal dönüşüm yapacaklarını ve Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası haline gelmesini amaçladıklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Hep söylediğim bir şey, kentsel dönüşüm eşittir sosyal dönüşüm. Biz burada bir sosyal dönüşüm yazacağız. Dedim ya, 40 yılık beklenen bir tarihi yazmak için başladığımız bu süreçte bu sosyal dönüşümü de sağlayacağız. Çocuklar daha güzel bir çevrede yaşayacaklar. Anneler, babalar çocuklarını daha güvenli bir şekilde yetiştirecekleri bir Kayseri’de yaşatacaklar. Onlar için hazırlayacağımız yeni imar alanları, çağdaş normlarda; parklarıyla, bahçeleriyle, yeşil alanlarıyla, içerisindeki binalarıyla, çağdaş normlarda yapılmış deprem güvenliği açısından risk buluşturmayacak, her türlü modern teknolojiyle donatılmış bir şekilde yapılmış yapılar olacak. Ama en önemlisi çevre şartları. Yapacağımız çevre şartları Kayseri’ye yakışır bir Argıncık Mahallesi olacak. Tabii ki bunda da şimdiye kadar edinmiş olduğumuz tecrübenin üzerine bunu yapıyor olmak da herhalde Argıncık için bir şans olsa gerek diye düşünüyorum. Hedefimiz burayı Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası haline getirmek. Hedefimiz burayı insanların yaşamak için veya Kayseri’nin buraya gidip de keyif alabileceği mekanları burada inşa etmek. Bunun için çalışacağız. Bunun için gayret göstereceğiz. Tabi ki bu işin yapılması tek başına Ahmet Çolakbayrakdar’ın ve mesai arkadaşlarının yapacağı bir iş değil. Bu işi beraber yapacağız. Bu işi bu şehirde birlikte harekete geçireceğiz” şeklinde konuştu.

‘630 BİN METREKARE ALANDA ÇALIŞACAĞIZ’

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi olduğunu, 630 bin metrekare alanda çalışacaklarının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu: “Kayseri tarihinin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesini hayata geçireceğiz. Süreç başladı. Cumhurbaşkanımız’ın imzalamasıyla birlikte, resmi gazetede de yayınlanmasıyla birlikte süreç başladı. Bundan sonrasında bu süreç içerisinde biz sahada her geçen gün bir öncekinden daha fazla iş yaparak bunları elde geçireceğiz. Argıncık’daki çalışacağımız alan yaklaşık 63.9 hektar alan. Yani 630 bin metrekarenin üzerinde bir alanda çalışacağız. Bu alan içerisinde 455 bin metrekare vatandaşın mülkiyetinde alanlar. Yani 455 bin metrekare vatandaş mülkiyetiyle birebir anlaşma yapacağız. Bunun içerisinde de bin 500’ün üzerinde yapı var. 3 bin’i de geçecek bağımsız bölüm vardır ama bin 500’ü tespit etmiş olduğumuz bin 500’e yakın yapı var. Bu yapıların hepsi zaman içerisinde yenilenerek Argıncık’ya yakışır, Kayseri’mize yakışır bir halde değişimi, dönüşümü sağlamış olacağız.”

‘’RANTSAL DÖNÜŞÜM ASLA YAPMIYORUZ’

Başkan Çolakbayrakdar, rantsal dönüşüm yapmadıklarını ifade ederek, “Bizim yaptığımız iş, sadece eski binaları yıkıp yeniden yeni binaların yapıldığı bir dönüşüm değil. Rantsal dönüşüm asla yapmıyoruz. Rantsal dönüşüm olsaydı buraya yıllardır müteahhitler gelirdi, bu işi yapardı, burada binalar ortaya çıkardı ve bugün her birerleri mutlu mesut yaşar giderdik. Ama rantın olmadığı bir yer olduğu için burasına kimse gelip de selam vermez. Çok büyük bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Bu projeyi şehre inandıracaksınız. Bu projeyi orada yaşayan insanlara inandıracaksınız. Ve bu projeyi yatırımcılara inandıracaksınız. Biz inandık. Bu noktada biz kendi inancımızı diğer taraflara da aynı şekilde aktarmanın ihtiyaçları içerisindeyiz” ifadelerinde bulundu.