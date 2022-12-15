Heidi değil, Sivaslı Hira

Çizgi film karakteri Heidi’ye taş çıkartan Sivaslı 5 yaşındaki Hira Nur Yıldırım, arıları çıplak elle avuçluyor, ata biniyor ve süt sağıyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Sofular köyünde yaşayan Fatih ve Zöhre Yıldırım çiftinin 5 yaşındaki kızları Hira Nur Yıldırım, yaptıklarıyla hem şaşırtıyor hem de takdir topluyor. Hayvancılık yapan baba Yıldırım, erken doğan buzağı ölmesin diye bir süre evde besledi. Buzağı ile tanışan Hira, Benekli ismini verdiği buzağıyı çok sevdi. Günün çoğunluğunu buzağıyla geçiren Hira, adeta onla yatıp kalktı. Benekli ile hayvanlara karşı sevgisi bir hayli artan Hira, bu süre zarfında tavuk, arı, at, köpek ve kedi gibi birçok hayvan beslemeye başladı. Tavukları besleyip, süt sağabilen küçük kız, yaşantısıyla herkesin kalbinde yer edinen çizgi dizi karakteri Heidi’ye benzetildi. Ata da binebilen ve koruyucu elbise giymeden arılara yaklaşan minik kız cesaretiyle dikkat çekiyor.

“Arılardan korkmuyorum”

Arılardan korkmadığını söyleyen Hira, “Hayvan sevgisi bende Benekli ile çıktı. Benekli dana oluyor. Dana ahırda duruyordu, babam eve getirmiş. Ben Sivas’taydım bilmiyordum. Eve geldim sonra Benekli’yi gördüm. Kedim, tavuk, kuş, arı, köpek ve atım var. Hiç korkmuyorum onlardan. Arıları ilk önce sevdim, yaklaşabildim yanlarına. Arılardan korkmuyorum” diye konuştu.

“Maskesiz, eldivensiz arılara bakım yapıyoruz"

Sofular köyü muhtarı olan baba Fatih Yıldırım ise, Hira ile birlikte maskesiz, eldivensiz şekilde arılara bakım yaptıklarını ifade ederek, “Hayvanları sevmeye başladı. Onlara bakıyor, ilgi gösteriyor. İnek sağmaya giderken annesiyle birlikte o da gidiyor. Benimle ahıra hayvanların yanına gidiyor. Baktım her şeyi seviyor. Ne istediyse aldım. Baktım sevgisi çok, güzel devam ediyor. Şu an tavuklarına bakıyor, köpeği var, inekleri var, onlarla ilgileniyor. Hira bu arılar senin dedim. Devamlı benimle arıların içerisine girince arılara Hira alıştı. Çekinmedi, korkmadı derken kendini cesaretlendirdi. Benimle arılara bakmaya başladı. Maskesiz, eldivensiz arılara bakım yapıyoruz birlikte” dedi.