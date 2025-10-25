Hekimlere yönelik sigara bağımlılığı tedavisi eğitimi düzenlendi

  • Haberler
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla hekimlere yönelik 'Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi' gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan 27 hekimin katılım sağladığı eğitimi tamamlayan hekimler, Kayseri genelinde açılacak Sigara Bırakma Polikliniklerinde görev alabilecek.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla hekimlere yönelik “Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi” gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Duygu Horoz’un açılış konuşmasıyla başlayan programda, eğitmenler tarafından sigara bağımlılığının fizyolojik ve psikolojik boyutları, danışmanlık teknikleri, farmakolojik tedavi yaklaşımları ve hasta motivasyonunun artırılmasına yönelik yöntemler hakkında bilgiler paylaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görev yapan 27 hekimin katılım sağladığı eğitimi tamamlayan hekimler, Kayseri genelinde açılacak Sigara Bırakma Polikliniklerinde görev alabilecek.

