Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından E.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme (M.Ö.300-30) ait olduğu değerlendirilen bin 291 adet sikke ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında Melikgazi İlçesinde E.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme (M.Ö.300-30) ait olduğu değerlendirilen bin 291 adet sikke ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

