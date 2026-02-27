Helenistik döneme ait bin 291 sikke ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında Melikgazi İlçesinde E.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme (M.Ö.300-30) ait olduğu değerlendirilen bin 291 adet sikke ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.