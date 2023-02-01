Hem bilim öğrendiler hem eğlendiler

Erciyes Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Bende Varım TÜBİTAK 4008' projesi çerçevesinde özel öğrenciler bilim öğrenirken, doyasıya eğlendi.

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  • 01.02.2023 15:14
  • Güncelleme: 01.02.2023 16:19
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Hem bilim öğrendiler hem eğlendiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Bende Varım TÜBİTAK 4008’ projesi çerçevesinde özel öğrenciler bilim öğrenirken, doyasıya eğlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte özel öğrencilere kimya, fizik ve biyoloji derslerinden örnekler verildi. Kimya dalında öğrenciler bazı maddeleri karıştırarak şekiller elde etti. Öğrencilere straforun aseton içerikli sıvıda nasıl eridiği de gösterildi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte kimyasal deneyin nasıl gerçekleştirildiği anlatıldı. Konu hakkında bilgiler veren, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emine Güneri, projede hedeflerinin özel eğitimli öğrencilerin ilime olan farkındalıklarını artırmak olduğunu söyledi. Güneri, ”Etkinlikler genel anlamda çok eğlenceli oldu. Bunların hepsini desteklemek içinde sanat içeren etkinlikler yaptık. Projede genel anlamda fizik, kimya, matematik, astronomi, mimarlık derslerini gördük. Bunları desteklemek içinde güzel sanatlardan müzik ve seramik hocalarımızdan yardım aldık. Meslek edinmeleri açısından da Veterinerlik Fakültesi’nden başka bir hocamız bizlere destek oldu. Bugün acayip malzemelerle ilgili deney yaptılar. Burada aslında her zaman hayatımızda bulunan şekil almayan kan ve ketçap gibi malzemelerin benzerlerini oluşturmaya çalıştılar. Bu projeyi yazarken genel amacım şuydu; bu öğrencilerin dersleri sadece sosyal içerikli ya da Türkçe destekli. Bu derslerinde olması gerekiyor ama öğrencilerin ilime olan farkındalıklarını artırmak için derslerin müfredatlarında fizik, kimya ve biyolojinin de çok azda olsa verilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrenciler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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İHA

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