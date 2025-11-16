  • Haberler
Hem küçülme hem yüksek enflasyon: Slumpflasyon nedir ?

Slumpflasyon, bir ülke ekonomisinin genel durumunu tanımlamak için kullanılan ekonomik bir terimdir. Bir ekonomideki düşük büyüme oranları ya da durgunlukla birlikte, yüksek enflasyon oranlarının aynı anda görüldüğü karmaşık bir durumu ifade eder. Genellikle ekonomik politikaların yetersizliği, dış şoklar veya arz yönlü sıkıntılar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar.

İngilizce "Slump" (Durgunluk) ve "İnflation" (Enflasyon) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Slumpflasyon, bir ekonomideki düşük büyüme oranları ya da durgunlukla birlikte, yüksek enflasyon oranlarının aynı anda görüldüğü karmaşık bir durumu ifade eder. Normalde ekonomik durgunluk, düşen talep nedeniyle fiyatların stabilize olmasını ya da düşmesini sağlar ancak slumpflasyonda, enflasyon da aynı anda artmaya devam eder ve bu durum hem hane halkı hem de işletmeler için ciddi zorluklar yaratır. Slumpflasyon, hükümetler ve merkez bankaları için politika oluşturmayı oldukça zorlaştırır çünkü hem enflasyonu kontrol etmek hem de ekonomik büyümeyi teşvik etmek arasında bir denge kurmak gerekir. Ekonomik büyüme yavaşladığında işsizlik oranları artar ve insanlar daha az harcama yapar ancak eğer aynı anda maliyetlerin yükselmesi nedeniyle fiyatlar artıyorsa, bu hem gelirlerde azalma hem de yaşam maliyetlerinde artış gibi çifte bir darbe yaratır. Slumpflasyon, ülke ekonomisinin genel durumunu tanımlamak için kullanılan ekonomik bir terimdir. Kısaca Slumpflasyon bir ülkenin aynı anda hem ekonomik küçülme hem de yüksek enflasyon yaşamasıdır.

