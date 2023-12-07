Hem polis hem hakem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Kahraman sokakta vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlarken, basketbol hakemi olarak da takımların haklarını adil bir şekilde savunuyor.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Mustafa Kahraman, 7 yıldır emniyet teşkilatında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai yapıyor. Aynı zamanda beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulu mezunu olan ve profesyonel olarak basketbol hakemliği de yapan Kahraman, parkede de verdiği kararlarla takımların adil bir şekilde müsabakalarını sonlandırmaları için ter döküyor. Polis olarak insanların zor duruma düştüklerinde yanlarında olmak, yönettiği maçlarda da iki takımın salondan memnun ayrılmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydeden Kahraman, "Yaklaşık 7 yıldır bu görevi icra ediyorum. Aynı zamanda basketbol hakemi olarak görev yapıyorum. 2010 yılında Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu’nda antrenörlük bölümünden mezun oldum. Okuduğum sırada birçok branşta hakemliklere yöneldim. 2011 yılında Basketbol Federasyonu’nda il hakemi olarak görev yapmaya başladım. İnsanlara yardımcı olmak güzel bir duygu. Emniyet açısından insanların zor zamanlarında yardımcı olmak, mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın kötü duruma düşmesini engellemek, zor duruma düştüklerinde onların yanında olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Benzer özellikler hakemlik camiasında da mevcut. Özellikle yönettiğimiz maçlarda iki takımın da hem taraftarın, hem yönetimlerin hem de takımların gerekli güveni duyması, doğru kararların verilmesi, sonuç olarak takımların memnun olarak ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.