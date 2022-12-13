Hem üreticilere hem de öğrencilere mantar eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde açılan Mantar Yetiştirme ve İklimlendirme Odasında öğrenciler, derste gördükleri teorik bilgileri burada pratiğe dökerken çiftçiler de mantarhane kurulumu ve mantar yetiştiriciliği hususunda teknik bilgileri öğrenme fırsatı buluyor.

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  • 13.12.2022 10:36
  • Güncelleme: 13.12.2022 10:36
Hem üreticilere hem de öğrencilere mantar eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde açılan Mantar Yetiştirme ve İklimlendirme Odasında öğrenciler, derste gördükleri teorik bilgileri burada pratiğe dökerken çiftçiler de mantarhane kurulumu ve mantar yetiştiriciliği hususunda teknik bilgileri öğrenme fırsatı buluyor.

Ziraat Fakültesinde 2017 yılından itibaren öğrencilere yönelik başlatılan mantar yetiştiriciliği eğitimlerine, 2019 yılında İl Özel İdaresi’nin desteği ile kurulan Mantar Yetiştirme ve İklimlendirme Odası ile birlikte çiftçiler de dahil edildi. Burada öğrenciler mantar yetiştiriciliği dersinde gördükleri teorik bilgileri uygulamalı olarak pratiğe dökerken mantar yetiştiriciliğini öğrenmek isteyen vatandaşlar ve çiftçiler için de açılan kurslarla eğitim veriliyor. Kurslara katılan kursiyerlere, burada öğretim görevlilerince mantar dikimi, üretimi ve mantar yetiştiriciliğine yönelik teknik bilgiler veriliyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Yakupoğlu, bu tesiste kayın mantarı üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bu odayı yaparken projemiz, il özel idaresi tarafından desteklendi. Hem öğrencilerimize uygulama alanı hem de üreticilere eğitim vermek amaçlı yapılan bir projeydi. Bu doğrultu da iki eğitim programı düzenledik birisi kadınlara yönelikti ve oldukça da verimli geçti. Güzel de ilgi gördü, şu anda da öğrenci uygulamasıyla eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

Kayın mantarının diğer mantarlara göre yetiştirilmesinin daha kolay olduğunu söyleyen Yakupoğlu, “2019 yılında buranın inşa edilmesiyle birlikte kayın mantarı yetiştiriciliğinin kolaylıkla yapılabileceği, insanların bunun zevkle üretebileceği bir alana sahip olduk. Hem öğrencilerimiz hem de üreticilerimiz gelip burada uygulamalı olarak bizimle birlikte çalışıp kayın mantarı yetiştiriciliğini kolaylıkla öğrenebilirler” şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 3. Sınıf öğrencisi Batuhan Özkök ise, “Mantar yetiştiriciliği dersinde öğrendiğimiz bilgileri burada uygulamalı olarak görüyoruz. Bize de faydası oluyor.” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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