Hemşehrilerinden Karamollaoğlu'na: 'Gelsin görsün'

Sivaslılar, “Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır” diyen hemşehrileri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na “Gelsin şimdi görsün” diye seslendi.

Geçtiğimiz gün hizmete alınan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı Sivas’ta sevinçle karşılandı. İlk gün tren tüm seferlerde tam kapasite yolcu taşıdı. Sivaslılar, kente kazandırılan yatırımdan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Ahmet Turan Aslan isimli vatandaş, proje için “Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır” diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, “Birde şimdi gelsin görsün” dedi. Aslan, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ben o tünelleri gezdim ve yapılan yatırımı gözümle gördüm. Çağın yatırımı desem doğrudur. Sosyal ve kültürel yönden çok büyük katkı sağlayacak. Ulaşım kolaylaşacaktır. Temel Bey’e bir nasihatim olsun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesini gidip görsün. Bizim 1970’lerdeki Sivas kadar orası da bir şehir oldu, onu görsün. Sivas’ta belediye başkanlığı yapmış biri olarak biraz yanlış düşünüyor. Sivas kesinlikle elinden iş gelen, sanatı olan teknik elemanlardan yüzde 99’undan göç alır. Bayağı yatırımlar var ve Sivas’ın çehresi 20 yılda değişti. Mevcut iktidar sağ olsun. Ben bu iktidara da oy vermiş bir insan değilim. Fakat görünen de inkar edilmiyor. Çok güzel işler yaptı, Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun” dedi.

Sivaslılar Ankara’ya göç edenlerin kente dönmesini bekliyor

Yılmaz Aslan ise Sivas’a geri göç beklediklerini söyleyerek, “Yüksek Hızlı Treni yıllardır özlemle bekliyorduk. Ülkemiz ve Sivas’ımız için güzel bir hizmet. Sivas’ın ekonomisine yüzde 30 katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımız burada gezdikleri zaman para bırakacaklar ve ekonomiye fayda getirecekler. Ankara’dan Sivas’a göç olmasını bekliyoruz. Sivas eski Sivas değil ve yaşanılabilir bir halde. Yaşantı olarak ve ekonomi olarak güzel” dedi.

“Karamollaoğlu’nun düşüncesi doğru değil”

Sami Sarıtepe isimli Sivaslı ise Karamollaoğlu’nun düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyerek, “Yol medeniyettir ve yolun da çağdaş olması bir ayrıcalıktır. Çok doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Geç kaldı ama buna da şükrediyoruz. Yol ne kadar güzel olursa uzakları yakın ediyoruz. Bundan sonra iletişimimiz daha güzel olacak. Ankara’dan ziyade İstanbul’da çok Sivaslı var. Onlar için daha güzel olacak diye düşünüyorum. Sivas’ın kendine münhasır güzellikleri var. Gurbetçilerimiz de Sivas’ı çok özlüyor. Özellikle yaz sezonunda sıcak çermiğimiz, kışın ise kayak merkezimiz var. Bunlar Sivas’a çok şey katacak. Gurbetçilerimiz bunlar için daha hızlı gelecekler. Hızlı tren göçü tetiklemez. O düşünce doğru bir düşünce değil” şeklinde konuştu.