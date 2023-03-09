Hemşire Dalaslan, 'Ameliyat masası sallanırken bile operasyonu bırakmadık'

Yozgat Şehir Hastanesi'nden gönüllülük esasına göre ameliyathanede görevli 2 hemşire arkadaşı ile deprem bölgesine görevlendiren hemşire Nurhayat Dalaslan, 'Hastane her yarım saatte bir sallanıyordu, sürekli artçı depremler oluyordu. Ameliyat sırasında masalar sallanıyor, lambalar oynuyor. O an ne canımızı düşündük ne başka bir şey yeter ki oradaki insanlarımıza faydamız olsun istedik' dedi.

PAYLAŞ
  • 09.03.2023 09:38
  • Güncelleme: 09.03.2023 09:38
  • 15
Hemşire Dalaslan, 'Ameliyat masası sallanırken bile operasyonu bırakmadık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Şehir Hastanesi’nden gönüllülük esasına göre ameliyathanede görevli 2 hemşire arkadaşı ile deprem bölgesine görevlendiren hemşire Nurhayat Dalaslan, “Hastane her yarım saatte bir sallanıyordu, sürekli artçı depremler oluyordu. Ameliyat sırasında masalar sallanıyor, lambalar oynuyor. O an ne canımızı düşündük ne başka bir şey yeter ki oradaki insanlarımıza faydamız olsun istedik” dedi.

Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ameliyathane hemşiresi olarak görev yaptıkları Yozgat Şehir Hastanesi’nden gönüllülük esasına göre Elbistan Devlet Hastanesine görevlendirilen Nurhayat Dalaslan, Leyla Duman ve Selma Altınok deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Orada başlı başına her şey çok duygusaldı

Depremin ardından ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle 30 saat sonra Elbistan Devlet Hastanesine ulaşabildiklerini söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi ameliyathanesinden sorumlu hemşire Nurhayat Dalaslan, “Orada başlı başına her şey çok duygusaldı. Farklı duygular yaşadık. Zaten Yozgat’tan kar ve tipi ile gittik. Ulaşmamız çok sıkıntılı oldu çünkü yollardan ulaşamadık, ambulanslar, itfaiyeler, buradan ailesini kurtarmaya giden vatandaşlar trafik çok yoğundu. Biz 30 saat gibi bir sürede ulaştık Elbistan ilçesine. Elbistan öncesinde Kahramanmaraş’a uğradık, burada hastaneler yıkıldığı için cerrahi ekip olarak gitmiştik biz. Bizi anında Elbistan Devlet Hastanesi’ne yönlendirdiler. Hemen ameliyatlara başladık, başka illerden de ekipler gelmişti. Orada çalışan meslektaşlarımızın yerine çalışmalara başladık. Onlar dinlendiler, orada biz cerrahi ekipler olarak ameliyatları elimize aldık ve diğer arkadaşlarla koordineli bir şekilde çalıştık. Ama 35 yıllık meslek hayatımızda yapmadığımız ampütasyonları yaptık. Depremzedeler çıkıyor, kiminin ayağı ezilmiş, kiminin kolu, beli kırılmış onları ameliyata aldık. Hiç unutmuyorum 16 yaşındaki bir çocuğumuzu almıştık, bir gün öncesinden kompartıman yapmıştık rahatlatalım, belki dolaşım olur diye. Ama ertesi gün o çocuğun iki bacağını birden kesmek zorunda kaldık. Bunlar çok dram dolu hikayeler” dedi.

24 saat ameliyathaneden çıkmadan çalıştık

Ameliyat sırasında artçı sarsıntıların olmasına rağmen operasyonları bırakmadan çalıştıklarını da anlatan hemşire Dalaslan, “Deprem bölgesi olduğu için hastane her yarım saatte bir sallanıyordu. Sürekli bir artçı depremler oluyordu. Biz yine de o durumun içinde depremi hiç düşünmüyorduk. Oradaki insanlar bize hayret ettiler. Siz bu ateşin içine nasıl geldiniz diye. Biz gönüllülük esasına göre gittik. Başka bir şey düşünmedik, ne canımızı düşündük ne başka bir şey. Yeter ki oradaki insanlarımıza faydamız olsun istedik. Ameliyat sırasında masalar sallanıyor, lambalar oynuyor ama biz onu düşünemiyoruz, aklımıza bile gelmiyor yeter ki o insanlara biraz faydamız olsun. Biz gönül rahatlığıyla o insanlara yardımcı olmak için geldik. 8 gün kaldık. Birçok ameliyata girdik. Sayısını hatırlamıyor ama enkazdan çıkanların biri gelip biri gidiyordu. 3 gün boyunca 24 saat hiç ameliyathaneden çıkmadan ara vermeden çalıştık” şeklinde konuştu.

Yardımları dağıtmakla bitiremedik

Depremin ardından yardım gelmedi söylentilerine de değinen Dalaslan, “Depremden sonra yardım gelmedi diyenler provoke yapıyor. Yardımlar çok fazlaydı. Yalnız yollarda ulaşım çok yoğundu. Biz bile ilk giden ekip olarak 30 saatte deprem bölgesine ulaştık. Zaten ondan sonra yardımlar yağdı. Biz dağıtmak ile bitiremedik. Provoke yapılmasın yardımlar o yüzden ilk gün yeterince ulaşamadı” ifadelerine yer verdi.

Bir hafta kendimizi toparlayamadık

Ameliyathane hemşiresi Leyla Duman ise, “Orada hiç birimiz psikolojik tramvayı hissetmedik çünkü orada olmanın hissettirdiği vicdani bir rahatlık vardı içimizde. Çalışmalarımıza o duygu ile devam ettik. Ben diyordum burada kendimi iyi hissediyorum ancak dönüşte bunun acısı çıkacak diye. Gerçekten geldiğimizde bir hafta kendimizi toparlayamadık. Rabbim bir daha bu acıyı kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Japon Mimar ve Mühendis Moriwaki, Kayseri'de deprem söyleşisi gerçekleştirdi

Japon Mimar ve Mühendis Moriwaki, Kayseri’de deprem söyleşisi gerçekleştirdi

Kayserispor'da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor’da Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İYİ Partili Tahir Keskinkılıç, 'Siyasetteki tecrübe insanlara onur kazandırır'

İYİ Partili Tahir Keskinkılıç, “Siyasetteki tecrübe insanlara onur kazandırır”

Başkan İlmek: 'İncesu'da 2 mahallede hasarlı evimiz var, kontroller sürüyor'

Başkan İlmek: “İncesu’da 2 mahallede hasarlı evimiz var, kontroller sürüyor”

Başkan Yalçın, 'OSB'de herhangi bir olumsuz durum yok'

Başkan Yalçın, “OSB’de herhangi bir olumsuz durum yok’

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni tramvay hattı ile yolcu kapasitesi 259 bin 600'e çıktı

Yeni tramvay hattı ile yolcu kapasitesi 259 bin 600’e çıktı

Kilometreleri aşıp depremzede çocuklara oyuncak dağıtıyorlar

Kilometreleri aşıp depremzede çocuklara oyuncak dağıtıyorlar

DAHA FAZLA
Yıkılamayan yıkım esnafı vurdu

Yıkılamayan yıkım esnafı vurdu

Yahyalı Belediyesi 2023 yılı çalışmalarını planladı

Yahyalı Belediyesi 2023 yılı çalışmalarını planladı

Fırının sıcağı Mevlüde'yi yıldırmadı

Fırının sıcağı Mevlüde'yi yıldırmadı

Çelik: 'Ramazan ayı öncesinde işçilerin gözü belediye başkanlarımızda'

Çelik: 'Ramazan ayı öncesinde işçilerin gözü belediye başkanlarımızda'

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 2 - Mucurgücü: 2

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 2 - Mucurgücü: 2