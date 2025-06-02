Hemşireler İçin 'Acil Günleri Sempozyumu' NNYÜ'de Gerçekleştirildi

Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, dekanlar, NNYÜ ve ERÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile sağlık profesyonelleri katıldı. Açılış konuşmalarını NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten, Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu yaptı. Sempozyumda, NNYÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen “Acilde Bir Gün” adlı skeç, acil servis ortamında bir öğrenci hemşirenin yaşadığı deneyimleri mizahi bir dille aktardı. Skeçin sonunda, Rektör Özsoylu, öğrencilere teşekkür belgeleri takdim etti.

Gün boyunca çeşitli sunumlar ve aktivitelerle devam eden sempozyumda, Prof. Dr. Levent Avşaroğulları “Acilde Her Dakika Bir Karardır: Ekip Çalışmasında Hemşire” konulu bir sunum yaparak hemşirenin acil servisteki kritik rolünü vurguladı. Ayrıca, Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi bilgi yarışması (Kahoot) ile katılımcılar bilgilerini interaktif bir şekilde test etme fırsatı buldu.

Doç. Dr. Zeliha Kaya Erten’in moderatörlüğünü üstlendiği “Adrenalin mi, Aşırı Yük mü? Acil Hemşireliği Seçerken Gerçekler” panelinde, acil servis hemşireleri Derya Ayaydın, Safiye Taşgın, Nazmiye Dinler, Ömer Ödek ve Mehtap Üstündağ ile öğrenci hemşire Utku Çapan, deneyimlerini ve mesleki gerçekliklerini paylaştı. Sempozyumda daha sonra Doç. Dr. Yakup Ekinci, “Çoklu Travmada Hastaya Yaklaşım” konulu sunumunda hemşirelerin travma hastalarına müdahale sürecindeki rolünü klinik örneklerle açıkladı. Dr. Öğr. Üyesi Ukbe Şırayder ise “Hemşirelerin Acilde Yasal Sorumlulukları” konusunu ele alarak, acil serviste çalışan hemşirelerin karşılaştığı hukuki sorumlulukları aktardı.

Sempozyumda ayrıca “Sütur, Yara ve Pansuman Atölyesi”, “EKG Atölyesi” ve “Resüsitasyon Atölyesi” gibi uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi. “Bakış Açısı” adlı fotoğraf sergisi ve “Bistüriden Kaleme” adlı resim sergisi de sağlık hizmetlerinin sanatsal yönüne dikkat çekti. Etkinlik, ödül töreni ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.