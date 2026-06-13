Hemzemin geçitte tren kamyonu ezdi: 2 Yaralı
Kayseri'de tren hemzemin geçitte geçmeye çalışan kamyona çarptı. 2 kişi yaralandı.
Hemzemin geçitte tren kamyonu ezdi: 2 Yaralı
(RHA)- Kayseri’de tren ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Boğazköprü mevkindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 AIU 762 plakalı kamyon hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada vagonu bulunmayan tren çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.