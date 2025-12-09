'Her 5 hanenin birinde tek kişi yaşıyor'

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin, Türkiye’nin nüfuş artış hızı ve doğurganlık oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK’in yapmış olduğu araştırmaya göre toplam doğurganlık hızının 2001’de 2,38’ken 2014 sonrasında aralıksız düşüş eğilimine girdiğini söyleyen Metin, 2001’den 2014’e gelindiğinde bu oranın 2,19’a, 2024’e gelindiğinde ise 1,48’e düştüğünü ifade ederek “2014 yılında 2,19 olan doğurganlık hızı, 2015’te 2,16’ya, 2016’da 2,11’e, 2017’de 2,08’e ve 2018’de ise 2’ye kadar gerilemişti. Avrupa'da birçok ülkenin yaşlanmayla ilgili yaşadığı sorunları Türkiye'de görmeye başlayacağız. Şu anda kapısını çaldığımız her 5 hanenin 1'inde yalnız biri yaşıyor. Bu yalnız yaşayanların da yüzde 35'ini 55 yaş üstü kadınlarımız oluşturuyor. Dolayısıyla ailenin önemi ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. Ancak o ilerleyen yaşlardaki çocuk yapma pişmanlığı fayda vermiyor. Ülke olarak bu eşiği maalesef şu an kaçırıyoruz” dedi.

“YAŞLI NÜFUS YÜZDE 25’İN ÜZERİNE ÇIKABİLİR”

1,48’lik doğurganlık oranıyla Türkiye’nin ‘çok yaşlı ülkeler’ sınıfına dahil olduğuna dikkat çeken Metin, gelecek 25 yıllık süre içerisinde yaşlı nüfus oranının yüzde 25’in üzerine çıkabileceğini vurgulayarak “Türkiye, 1990'lı yıllarda 20 yaşındaki genç gibiydi. Doğurganlıktaki düşüş bu şekilde devam ederse yaklaşık 40 yıl içerisinde ortanca yaşımız 45'in üzerine çıkabilir. 45 yaşındaki Türkiye'nin enerjisiyle, 1990'lı yıllarda 20-25'li yaşlarda olan Türkiye'nin enerjisi bir olmayacak” diye konuştu.