'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

Mazlum Der Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Kaya, yaptığı basın açıklamasında, herkes için adalet talebini yenilerken, insan hakları ile ilgili problem olarak gördükleri ve adalet bekleyen hususları şu şekilde sıraladı:

1- Deprem de yıkım yaşanan binaların mühendislik ve mimari proje sahipleri, ruhsat ve iskân onaylarını veren yetkili kişiler, inşa eden müteahhit firmalar, yapı denetim firmalarının sorumluları vs. hakkında gerekli tespitler yapılmalı, sorumluluğu bulunan kişiler yargı önüne çıkarılmalıdır.

2- Depremin neden olduğu yıkım ve zararlar ile deprem sonrası yaşanan koordinasyon eksikliğinin imar, iskân, afet mevzuatının zayıflığı, denetim mekanizmalarının güçsüzlüğü ve hukuki altyapının noksanlığı ile yakından ilişkili olduğu göz ardı edilemez. Bu yıkım ve sonrasında yaşanan aksaklıklar karşısında mevzuat gözden geçirilmeli, deprem ve diğer doğal afetler dikkate alınarak imar planları yeniden gözden geçirilmeli ve imar izin prosedürleri yeniden düzenlenmelidir.

3- 6284 sayılı kanun her ne kadar Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu olarak geçse de konunun uzmanı tüm kişiler tarafından, eşler, çocuklar, anne baba ve en önemlisi aile kurumu yeniden düşünülerek yapılmalıdır.

4- Kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan kamu personelinin yapılan yargılama sonucu suçsuz olduğu anlaşıldıktan sonra göreve iadesi sağlanmalıdır.

5- Genç yaşta evlenen ve çocukları baba bekleyen erkek mahpusların mağduriyetine son verilmelidir.

6- 1992 Sivas davasında asıl fail olmayıp, intikam mantığıyla yürütülen hukuksuz yargılamalar neticesinde adil yargılanmayan ve halen cezaevinde tutulan Sivas davası mağduru mazlumların da yeniden yargılanmalarını, masumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

7- 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. Halen cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmaları gerekmektedir.

8- Karakollarda, sınırlarda ve geri gönderme merkezlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarının üzerine titizlikle gidilmeli ve bu konudaki iddialar araştırılmalıdır.

9- Geri gönderme merkezleri sivil kurumların ziyaretine açılmalı, buradaki uygulamaların basının ve sivil kurumların görmesine imkan sağlanmalıdır.