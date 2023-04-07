'Her an her şey değişebilir'

Kabinede bulunan bakanların yerlerinin netleştirilmeye çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlar netleştikten sonra listenin belli olacağını ve her an her şeyin değişebildiği ifade etti.

PAYLAŞ
  • 07.04.2023 14:52
  • Güncelleme: 07.04.2023 14:52
  • 159
'Her an her şey değişebilir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ak Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. Özellikle Ak Partili aday adayları ve  seçmenler listenin yayımlanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Yoğun şekilde "Ak Parti milletvekili adayları ne zaman belli olacak?" sorusuna cevap aranıyor.

Erdoğan, kabinede yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine, "Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle şehitlik ziyaret edildi

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın'ın Kudüs hassasiyeti

Başkan Yalçın, 'Allah Kudüs'te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın'

Başkan Yalçın, “Allah Kudüs’te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın”

Şehit polisler dualarla anıldı

Şehit polisler dualarla anıldı

PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK’dan Kayserispor’a ceza

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

4
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

5
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

6
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Ümit Özdağ: 'Kemal bey, eğer Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıksın açıklasın'

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

Kayseri'ye 12 körüklü otobüs daha geldi

DAHA FAZLA
Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

'Her an her şey değişebilir'

'Her an her şey değişebilir'

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Aday adayları için gergin bekleyiş sürüyor

Erciyes'te Nisan karı

Erciyes'te Nisan karı

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'

KAYMÜDER Başkanı Gözütok: 'Bu siyasilerle bu iş olmuyor'