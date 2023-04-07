'Her an her şey değişebilir'

Ak Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. Özellikle Ak Partili aday adayları ve seçmenler listenin yayımlanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Yoğun şekilde "Ak Parti milletvekili adayları ne zaman belli olacak?" sorusuna cevap aranıyor.

Erdoğan, kabinede yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine, "Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor." değerlendirmesini yaptı.