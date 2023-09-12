Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?

Şehrimiz adına Ak Parti Hükümetinde görev yapan bakanlardan Hulusi Akar ve Mehmet Özhaseki adının Kayseri'de iki büyük bulvara verilmesinden sonra, 6 yıl Enerji Bakanı olarak görev yapan Taner Yıldız'ın adının hiçbir yere verilmemesi kamuoyunda, 'Bakan Taner Yıldız üvey evlat mı' sorularını gündeme getiriyor.

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  • 12.09.2023 09:22
  • Güncelleme: 12.09.2023 09:22
Her Bakana bir Bulvar! Taner Yıldız üvey evlat mı?
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şehrimiz adına Ak Parti Hükümetinde görev yapan bakanlardan Hulusi Akar ve Mehmet Özhaseki adının Kayseri’de iki büyük bulvara verilmesinden sonra, 6 yıl Enerji Bakanı olarak görev yapan Taner Yıldız’ın adının hiçbir yere verilmemesi kamuoyunda, ‘Bakan Taner Yıldız üvey evlat mı’ sorularını gündeme getiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın adının Kayseri’nin en popüler bulvarına isim olarak verilmesinden sonra dün de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı bir kararla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin adı da en yoğun kullanılan Erciyes Yolu’na isim olarak verildi.

2009-2015 yılları arasında Ak Parti’nin 61, 62 ve 63. Hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan ve döneminde Kayseri’nin bir çok yerinde yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları noktasında önemli katkıları olan Bakan Taner Yıldız’ın isminin hiçbir tarafa verilmemiş olması, eğer her bakanın adı bir bulvara veriliyorsa onun adının neden dikkate alınmadığı kamuoyunda merak konusu oldu.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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