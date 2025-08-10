'Her detoks suyu, bilinçsizce kullanılmamalıdır'

Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, detoks suyunun ne işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğini ve dışarıda hazır satılan detoks sularının içerisinde katkı maddelerin yer aldığını belirtti. Diyetisyen Kolsuz, detoks sularının ödem atmak için kullanıldığını ancak ödem atıcı en güzel içeceğin su olduğunu belirterek, “Detoks suyu ödem atmak için kullandığımız sulardır. Ödem atıcı en güzel içeceğimizin su olduğunu her zaman söylüyorum. Detoks suları da bazen, özellikle kadınlarda faydalı olabiliyor” diye konuştu.

DETOKS SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Detoks suyunun ödem atıcı besinler kullanılarak hazırlandığını, gördüğümüz her detoks suyunun bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Uzman Diyetisyen Aslınur Yaşar Kolsuz, “Detoks suyu ödem atıcı besinler kullanılarak hazırlanır. Maydanoz, ananas ve salatalık olabilir. Bazı baharatlar; karabiber, zencefil, zerdeçal eklenebilir. Bunlarla farklı detoks suyu içerikleri hazırlanabilir. Fakat gördüğümüz her detoks suyu, gördüğümüz her tarifi kişi bilinçsizce uygulamamalıdır. Çünkü tarifler karaciğeri yorabilecek tarifler. Bir uzman kontrolünde, uzmanın verdiği ölçüde ve uzmanın verdiği tarifte ilerlemekte fayda var. Bazen hazır paketli ürünler satılabiliyor. Bunları çok tavsiye etmem çünkü içerisinde katkı maddeleri olabilir. Uzun raf ömrü için ister istemez ekleniyor. Onun yerine mutfağımızda kullandığımız daha doğal ödem atıcı besinleri dahil ettiğimiz bir suyu uzman kontrolünde kullanabiliriz” ifadelerinde bulundu.