Her fidan bir nefes: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedir?

6 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen tarihten beri her yıl, 11 Kasım gününde Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm yurtta eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor.