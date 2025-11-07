Her fidan bir nefes: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedir?

  • Haberler
Milli Ağaçlandırma Günü, Türkiye'de her yıl 11 Kasım tarihinde kutlanan bir çevre bilinci ve ağaçlandırma günüdür. Bu gün, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ağaç dikme etkinlikleri düzenlenerek çevreye duyarlılığın arttırılması ve ormanların korunmasının önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

6 Kasım 2019 tarihinde 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen tarihten beri her yıl, 11 Kasım gününde Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tüm yurtta eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca fidan toprakla buluşuyor.

Haber Merkezi

