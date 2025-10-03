Her Gün Bir Özel Gün: Bu da Dünya Yürüyüş Günü!

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen yürüyüş programına Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, Melikgazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü idarecileri, İSGB sorumluları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hep birlikte yürüyüş yaptı.

Öğrencilerin neşeli katılımı, renkli görüntülere sahne olurken, yürüyüş boyunca “hareketli yaşam” vurgusu yapıldı. Fakat bu etkinlik, her yıl tekrarlanan özel günlerin, zamanla sıradanlaşmasına neden olup olmadığını sorgulatıyor. Her gün bir başka özel gün kutlamak, gerçekten de topluma bir şeyler kazandırıyor mu, yoksa sadece kalabalıklar içinde kaybolan bir başka etkinlik mi oluyor? Bu sorular, 5 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’nün ardında kalan düşüncelerden sadece birkaçı.