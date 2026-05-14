'Her kene hastalık taşımaz ama korunma yöntemlerini bilmemizde fayda var'

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, kene hareketliliğinin artması ile birlikte vatandaşların bireysel olarak alabileceği önlemlere değindi.

Keneye çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Toker; “Havaların ısınması ve bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hem doğa canlandı hem canlılar hareketlendi. Sıklıkla İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülen kenelerin de hareketliliği artmış durumdadır. Kenelerden başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığı bulaşabilir. Ancak her kenenin de illaki bir hastalık taşıyor olarak yaklaşılmasına gerek yok. Yine de koruyucu önlemleri, karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“AÇIK RENK KIYAFETLER GİYMESİ ÖNEMLİDİR”

Vatandaşların alabileceği önlemleri sıralayan Uzman Dr. Toker; “Öncelikle keneler zıplamayan, uçmayan hayvanlar olarak yürüyerek hareket ederler ve bu nedenle de bizim vücudumuzda açık renkli bir kıyafet olduğu takdirde bunların üzerimizde yürüdüğünü görebiliriz. Bunun dışında keneler otlak, çim alanlarda, parklarda, bahçelerde, tarla, bağ bahçe gibi ekim alanlarında bahar aylarında sıkça bulunur. Özellikle bu bölgelere giden kişilerin kapalı bacaklı, kapalı kollu kıyafetler giymesi, kapalı ayakkabılar giymesi, açık renk kıyafetler giymesi önemlidir. Ve bu tür bölgelerden dönüldüğünde vücudumuzu tam olarak bir kontrolden geçirmemiz gerekiyor. Öncelikle saçlı deri, kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi, diz arkası gibi bölümlerde, kıvrıntılı, nemli, sıcak bölgelerde kenelerin tutunma olasılığı daha yüksek. Yine çocukları, yaşlıları bu açıdan mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

“HER KENE HASTALIK TAŞIMAZ”

Kene vakasıyla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri anlatan Uzman Dr. Toker; “Diyelim ki bu kontrol sonrasında vücudumuzda bir keneyle karşılaştık. Bu noktada da kesinlikle kenenin üzerine kolonya, alkol, deterjan, yağ dökülmemeli; sigara basılmamalı. Bu bölgede mutlaka eldiven ya da poşet gibi bir şeyle çıplak elle dokunulmayacak şekilde keneyi tam deriye en yakın yerden net bir şekilde tutup sağa sola hareket ettirmeden dik bir açıyla çekip çıkartmaya çalışmalıyız. Eğer bunu çıkartamayacak olursak da sağlık kuruluşlarından yardım almamız gerekiyor. Kenenin en kısa sürede çıkartılması ki herhangi bir mikrop taşıdığı takdirde bunu vücudumuza daha fazla bulaştırmadan ayırmak nedeniyledir. Ve biz bu şekilde keneyi vücudumuzdan uzaklaştırdıktan sonra yaklaşık bir hafta 10 gün kadar herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığını takip etmeliyiz. Bu yüksek ateş olabilir, baş ağrısı, bulantı, ishal, kusma tablosu olabilir ya da diş eti kanaması ya da vücutta oluşan morluklar şeklinde kanama bulguları da olabilir. Bu tür bir durumda mutlaka sağlık profesyonellerine başvurmamız gerekiyor. Ama tekrar etmek istiyorum ki her kene hastalık taşımaz ama bizim korunma yöntemlerini ve sonrasındaki yapmamız gerekenleri bilmemizde fayda var” diye konuştu.