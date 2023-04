“Her okula psikolojik danışman gerekiyor”

Türk PDR Derneği öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma Rehberlik normunun güncellenmesi ve ek atama talebiyle Ankara başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Kayseri’de de yapılan açıklamayla her okula psikololojik danışman ataması yapılması talep edildi.

Türk PDR Derneği Kayseri İl Başkanı Özlem Duran, “Her ne kadar en yüksek öğretmen alımı gibi gözükse de şu an sistem içerisinde sayıları 100 bini bulan ücretli öğretmen gerçeği ve artık 100 binlerle anılan eğitim fakültesi mezunları işsiz öğretmen gerçeği ortadayken yapılan bu atama eğitim sistemindeki yaraya sadece pansuman tedbir olmanın ötesine geçmeyecektir. Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin ise ücretli olarak istihdam edilme söz konusu olmadığından hali hazırda en 25 bin okulda milyonlarca öğrenci çağdaş eğitim olmazsa olmazı psikolojik danışman ve rehberlik hizmetinden mağdur kalmaktadır. Eğitime erişilebilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması öğretmenlerin daha insani şartlar altında hizmet sunabilmesi ve öğrencilerin nitelikli eğitime ulaşabilmesi için ücretli uygulaması kaldırılmalı ve kadrolu istihdam esas olmalıdır. Ve şu an sistemde ücretli uygulamayla doldurulmaya çalışılan kadrolara öncelik ve ivedilikle psikolojik danışman ve rehberlik öğretmen ataması yapılmalıdır. Bakan beyin sözünü verdiği “2023 öğretmen atamalarında her okula en az bir rehber öğretmen psikolojik danışman olacak şekilde öncelik vereceğiz” açıklaması doğrultusunda hizmete olan ihtiyacında göz önünde bulundurularak ek bir düzenlemenin ve alımın yapılması talebimizdir. Eğitiminde fırsat eşitliğinin sağlanması, hizmetin ulaşmadığı tek bir öğrencinin kalmaması için her okula rehber öğretmen psikolojik danışman ataması için bu sözün önündeki en büyük engel olan öğretmen atama norm yönetmeliğinin bir an önce değişmesi gerekmektedir” diye konuştu.