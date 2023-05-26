Her yeni güne sabah yürüyüşüyle başlayan başkan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıkları ile Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yaptı.

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  • 26.05.2023 10:17
  • Güncelleme: 26.05.2023 10:28
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Her yeni güne sabah yürüyüşüyle başlayan başkan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıkları ile Ali Dağı’nda sabah yürüyüşü yaptı.

Bir doktor olarak sağlık için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu konuda örnek olmaya devam ediyor. Bu sabah yine Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık açısından topluma önemli mesajlar veriyor. Sabahın ilk ışıklarında Ali Dağı’nda yaptığı yürüyüş ile güne başlayan Büyükkılıç, Erciyes Dağı manzarası ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Sabah yürüyüşünün önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Her yeni güne, sabah yürüyüşü ile başlıyoruz. Hem zihnimizi hem de bedenimizi zinde tutuyoruz. Ali Dağı’nda sabah keyifli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdim. Durup bir soluklanalım dediğimiz yerde de Erciyes’in heybetine ve ihtişamına kayıtsız kalamadım” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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