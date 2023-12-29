Her yerden 'aranan şahıs' çıktı: Şüpheliler bazada, çatıda, dolabın üzerinde, gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 6 bin 539 aranan şahıs yakalanırken, şüphelilerin bazıları bazada, çatıda, dolabın üzerinde, gizli bölmede yakalandı. Bir şüphelinin de Örümcek Adam gibi binadaki su oluklarından inmesi kameraya yansıdı.

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  • 29.12.2023 14:57
  • Güncelleme: 30.12.2023 08:53
Her yerden 'aranan şahıs' çıktı: Şüpheliler bazada, çatıda, dolabın üzerinde, gizli bölmede yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 6 bin 539 aranan şahıs yakalanırken, şüphelilerin bazıları bazada, çatıda, dolabın üzerinde, gizli bölmede yakalandı. Bir şüphelinin de Örümcek Adam gibi binadaki su oluklarından inmesi kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 2023 yılında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara göz açtırmadı. Ekipler 2023 yılı içerisinde yapılan toplam 30 operasyonda 2 bin 146’sı ‘hırsızlık’, 588’i ‘dolandırıcılık’ ve 200’ü ‘yağma’ olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 6 bin 539 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin 100 yıl, 6’sının da 40 yıl üzeri hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler bazada, çatıda, dolabın üzerinde, gizli bölmede yakalandı

Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve polisten kaçmaya çalışan şahıslar çeşitli yöntemler denedi. Şüphelilerin bazıları bazada, çatıda, dolabın üzerinde, gizli bölmede yakalandı. Bir şahsın polise yakalanmamak için Örümcek Adam gibi oluklardan inmeye çalışması da kameraya yansıdı.

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İHA

Kayseri Gündem
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