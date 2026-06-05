'Herkes İçin Yüzme Projesi'nde Kayserili sporcu Yiğit Ahmet şampiyon oldu
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcusu Yiğit Ahmet Narin, Bakü'de düzenlenen 'Herkes İçin Yüzme Projesi' final müsabakalarında 17 yaş kategorisinde şampiyon oldu.
Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Herkes İçin Yüzme Projesi” Final Müsabakaları’nda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Yiğit Ahmet Narin, 17 yaş kategorisinde mücadele etti. Genç sporcu kategorisinde birinci gelerek şampiyon oldu.