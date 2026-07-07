Hes Kablo CEO'su Koç, 'Kayseri'nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz'

Göktim Melikgazi Hes Kablo Teknoloji Atölyesi ve Yaz Okulu açılış programı gerçekleştirildi. Hes Kablo CEO’su Bora Koç çocukların savunma sanayiine katkılı olacaklarını düşündüklerini söyleyerek, “Kayseri’nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz. Bunu da Sayın Valimizin himayesi altında yapıyoruz. Dolayısıyla doku o kadar uygun ki biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu heyecanlarını kaybetmesinler. Savunma sanayiinde daha katkı sağlayacaklarını düşünüyorum aslında. Onlarla bugüne kadar iki defa oturdum. Bir gün de uzun fabrikada biraz zaman geçirdik. Benim anladığım öyle. Yani bizden çok çok ilerideler” şeklinde konuştu.