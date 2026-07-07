  • Haberler
  • Gündem
  • Hes Kablo CEO'su Koç, 'Kayseri'nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz'

Hes Kablo CEO'su Koç, 'Kayseri'nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz'

Hes Kablo CEO'su Bora Koç, Göktim Melikgazi Hes Kablo Teknoloji Atölyesi ve Yaz Okulu açılış programında yaptığı konuşmada, 'Kayseri'nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz. Savunma sanayiinde daha katkı sağlayacaklarını düşünüyorum aslında. Onlarla bugüne kadar iki defa oturdum. Bir gün de uzun fabrikada biraz zaman geçirdik. Benim anladığım öyle. Yani bizden çok çok ilerideler' dedi.

Hes Kablo CEO'su Koç, 'Kayseri'nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz'

Göktim Melikgazi Hes Kablo Teknoloji Atölyesi ve Yaz Okulu açılış programı gerçekleştirildi. Hes Kablo CEO’su Bora Koç çocukların savunma sanayiine katkılı olacaklarını düşündüklerini söyleyerek, “Kayseri’nin bilime yaklaşımıyla çocukların yaklaşımı arasındaki bağı kuruyoruz. Bunu da Sayın Valimizin himayesi altında yapıyoruz. Dolayısıyla doku o kadar uygun ki biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu heyecanlarını kaybetmesinler. Savunma sanayiinde daha katkı sağlayacaklarını düşünüyorum aslında. Onlarla bugüne kadar iki defa oturdum. Bir gün de uzun fabrikada biraz zaman geçirdik. Benim anladığım öyle. Yani bizden çok çok ilerideler” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Basın Ödülleri'nde ulusal basın ödülleri sahiplerini buldu
Erciyes Basın Ödülleri'nde ulusal basın ödülleri sahiplerini buldu
Genel Başkan Arıkan'dan Kayserispor yönetimine hayırlı olsun ziyareti
Genel Başkan Arıkan'dan Kayserispor yönetimine hayırlı olsun ziyareti
Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı düzenlenecek
Kayseri Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı düzenlenecek
Ambalajlı içeceklerde 'depozito' sonrası fiyat artışına bakanlık takibi
Ambalajlı içeceklerde “depozito” sonrası fiyat artışına bakanlık takibi
Kayseri'de Dijital Yayın Platformu Yenilendi: izle.kayseri.bel.tr
Kayseri’de Dijital Yayın Platformu Yenilendi: izle.kayseri.bel.tr
Kayseri'de Yaz Kur'an Kursları Başladı
Kayseri’de Yaz Kur’an Kursları Başladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!