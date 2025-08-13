HES Kablo ihalesi konusunda Kayseri suskun: Bursa HESap sorduİ

İYİ Parti Bursa milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi (HES Kablo) gündeme taşıdı. İYİ Partili Türkoğlu, HES Kablo’nun satışı ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a soru önergesi verdi.

Aslen Kayseri doğumlu olan Milletvekili Türkoğlu, HES Kablo’nun satışı ile ilgili detayların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti. Türkoğlu, “Kayseri’de bulunan, Türkiye’nin en önemli stratejik sanayi kuruluşlarından biri olan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ (HES Kablo), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır. Tamamen Hazine mülkiyetinde olan bu kuruluş, yalnızca kablo üretimiyle sınırlı kalmayıp; savunma sanayi, enerji altyapısı, ulaşım sistemleri ve haberleşme alanında yerli ve yüksek teknolojili üretim gerçekleştirmektedir. Bu satış kararı, kamuoyunda ciddi endişelere yol açmış; kamu mülkiyetindeki stratejik bir sanayi tesisinin geleceği, üretim kapasitesi, istihdam etkileri ve milli sanayi açısından yaratacağı riskler gündeme gelmiştir. Kamuya ait stratejik sanayi varlıklarının geleceği yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve sanayi bağımsızlığı meselesidir. Bu bağlamda, HES Kablo’nun satış süreci ve gerekçeleri, kamu vicdanında ve TBMM çatısı altında detaylı şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Türkoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a konuya ilişkin vermiş olduğu önergede şu sorular yer aldı;

SORU 1- HES Kablo’nun yüzde 100 hissesi hangi gerekçeyle satışa çıkarılmıştır? Bu karar

hangi kurum/komisyon tarafından alınmıştır?

SORU 2- Şirketin satışına gerekçe gösterilen “ekonomik zorunluluk” nedir? Şirketin kamu

zararına yol açan bir mali yapısı var mıdır?

SORU 3- Satışa çıkarılan HES Kablo’nun üretim kapasitesi, Ar-Ge yatırımları ve dış ticaret

verileri nedir? Bu verilere rağmen satış kararı alınmasının mantığı nedir?

SORU 4- Satış sonrası şirketin savunma sanayi ve enerji altyapısına yönelik üretiminin

akıbeti ne olacaktır? Bu üretim sürekliliği güvence altına alınmış mıdır?

SORU 5- HES Kablo’nun satılması halinde yerli üretim ve stratejik bağımsızlık açısından

doğacak risklere ilişkin herhangi bir etki analizi yapılmış mıdır?

SORU 6- Bu satış sonucunda Kayseri sanayisinde oluşabilecek istihdam kayıpları ve bölgesel

ekonomik etkiler değerlendirilmiş midir?

SORU 7- Şirketin satışının belirli kişi ya da gruplara "adrese teslim" yapılmasının önüne

geçmek için hangi şeffaflık ve denetim mekanizmaları devreye alınacaktır?

SORU 8- TMSF’nin elinde bulunan diğer stratejik sanayi kuruluşlarının da benzer şekilde

satışa çıkarılması planlanmakta mıdır?