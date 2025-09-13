HES Kablo Kayserililere Yâr Olmadı: Karadenizili Holding'e gitti!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde bulunan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, için 3. kez satış ihalesi gerçekleştirildi. Kayserili hiçbir şirket veya ortak konsorsyum bu ihaleye sıcak bakmadı. Yeterli teklif gelmediği için satışı yapılamayan şirket, 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen ihale ile satıldı.

RİZE MERKEZLİ HOLDİNG SATIN ALDI

HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yüzde 100 payları ile enerji, lojistik, madencilik ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Rize merkezli Nakkaş Holding’e satıldı.

TMSF’DEN AÇIKLAMA

HES Kablo’nun satışına ilişkin TMSF’den yapılan açıklamada; “HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satışı hakkında Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetinde bulunan toplam %27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesi 09.09.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

NAKKAŞ HOLDİNG KİM?

Nakkaş Holding kendisini şu şekilde tanımlıyor: Türkiye’nin ekonomik gücünü uluslararası arenada temsil etmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla, farklı sektörlerde başarıyla faaliyet gösteren grup şirketlerini tek bir çatı altında birleştirerek 2023 yılında kurulmuştur.

Nakkaş Holding, 2000’den fazla deneyimli çalışanı ile faaliyet gösterdiği her alanda kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Petrol ve Rafine Ürünler, Yenilenebilir Enerji, Sanayi, Hizmet ve Madencilik olmak üzere beş ana sektörde faaliyet gösteren Nakkaş Holding, 40 yılı aşkın deneyime sahip 16 şirketin bilgi birikimini bir araya getirmiştir. Bu güçlü yapı içinde; Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments, Nakkaş Madencilik gibi sektör lideri markalar yer almaktadır ve diğer şirketlerimiz, alanlarında uzman kadroları ve kurumsal yapılarıyla faaliyet alanlarında istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Nakkaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Rizeli İşadamı Ramazan Öztürk yapıyor.

RAMAZAN ÖZTÜRK KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Ramazan Öztürk, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk’ün oğludur. Talip Öztürk Rizelidir. Çok uzun süredir çay sektöründe Rize’nin önde gelen iş adamlarındandır. Talip Öztürk, BMC Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağıdır.

BMC, 50 yılı aşkın süredir Türk otomotiv sanayisinde, kendi markası ile yurt içi ve yurt dışı pazarlar için üretim yapıyor, yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araç segmentlerinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştiriyor.

1964 yılında kurulan Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC; bugün, İzmir Pınarbaşı’ndaki 250 bin metrekarelik alana yayılan modern tesislerinde, geniş ürün gamı, nitelikli iş gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile otomotiv ve savunma sanayine özel çözümler sunuyor.

İlk günden bugüne 300 bin adedi geçen araç üretimi ile 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlayan BMC; yoğun Ar-Ge çalışmalarının ışığında, ileri teknolojiyle standartlarını sürekli yükseltiyor.