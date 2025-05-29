HES Kablo Neden Satılamıyor? Sürpriz Gelişme

İstenen rakamların yüksekliği mi, yoksa potansiyel alıcıların çekingenliği mi bu duruma sebep oluyor? Yoksa, düşük bir fiyatla fırsatçıların eline geçmesine mi zemin hazırlanıyor?

Kayseri sanayisinin yerel firmalarının bireysel veya konsorsyum şeklinde bu ihaleye niçin sıcak bakmadıklarını ise anlamak zor.

1 Temmuz’da 22 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulacak olan HES Kablo için ihale detayları da açıklandı. İhaleye katılım için gereken teminat ise 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhale, Hazine mülkiyetindeki 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile birlikte, yüzde 27,49 oranındaki Boyçelik Metal AŞ payları ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21,9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının satışını kapsıyor.

Gaziantep'ten Sürpriz Gelişme!

Bu büyük satışla ilgili en dikkat çekici gelişme ise Gaziantep'ten geldi. Tekstil ve pamuk sektöründe önde gelen bir Gaziantep merkezli şirketin, HES Kablo'yu almak için ihaleye katılma hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Bu durum, sektördeki rekabetin ve yatırım fırsatlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.