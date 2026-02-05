HES Kablo'nun satışı kesinleşti

TMSF bünyesinde bulunan ve ihale ile satışa çıkarılan HES Kablo'nun ihalesi tamamlanıp satışı kesinleşirken yeni sahibi Nakkaş Holding'den resmi açıklama geldi.

HES Kablo'nun satışı kesinleşti

TMSF bünyesinde bulunan HES Kablo, geçtiğimiz yıl ihale ile satışa çıkmıştı. Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%25) ve Hazine (%2,49) mülkiyetinde bulunan toplam %27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satış ihalesi 09.09.2025 tarihinde gerçekleştirildi. İhalede uygun teklif sunan Nakkaş Holding’e satış kesinleşti.

Konuya ilişkin Nakkaş Holding’den yapılan resmi açıklamada; “Uzun vadeli vizyonumuz ve seçici yatırım yaklaşımımız doğrultusunda, Türkiye kablo sektörünün öncü markalarından HES Kablo’yu grup şirketlerimiz arasına katarak; sanayi, enerji ve altyapı alanlarında güçlü, dengeli ve birbirini tamamlayan bir yapı inşa etmeye devam ediyoruz. Bu stratejik adımla, söz konusu alanlarda yarattığımız katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

