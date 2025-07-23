HES Kablo Yeniden İhaleye Çıkıyor: Fiyat Düştü ama Kayserili Sanayiciler Hâlâ İlgisiz

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Başkanlığı, Hazine mülkiyetindeki önemli şirket paylarını yeniden satışa sunuyor. Daha önce birçok kez satışa çıkarılan HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HES Kablo) ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin payları, bu sefer daha düşük bir muhammen bedelle ihaleye çıkıyor.

İhale Detayları

- Satışa Sunulan Şirketler:

- HES Kablo

- Boyçelik Metal Sanayi

- Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Çelik Halat)

- Muhammen Bedel: 18 milyar 600 milyon TL

- Katılım Teminatı: 930 milyon TL

Daha önceki ihalelerde HES Kablo'nun muhammen bedeli 22 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmiş, sonrasında 22 milyar TL’ye düşürülmüştü. Ancak, alıcı bulamayan bu paylar, şimdi 18 milyar 600 milyon TL ile yeniden satışa sunuluyor.

Yerel Sanayicilerin İlgisizliği

Kayserili sanayiciler ve olası konsorsiyumlar, bu ihaleye ilgi göstermiyor. İhalenin büyük ihtimalle Gaziantep'li bir holdingin eline geçeceği tahmin ediliyor. Geçmişteki satışların iptal edilmesi ve alıcı bulamaması, bu yeni ihalede de aynı durumun yaşanabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Bu yeni ihale, HES Kablo ve Çelik Halat için bir dönüm noktası olabilir mi, yoksa yine hayal kırıklığına mı yol açacak? Zaman gösterecek.