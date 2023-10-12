Heyecan ve adrenalin dolu araba yarışı Melikgazi'de başlıyor

Birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi ile Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) işbirliğinde AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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  • 12.10.2023 14:48
  • Güncelleme: 12.10.2023 16:57
Heyecan ve adrenalin dolu araba yarışı Melikgazi'de başlıyor
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Birçok sosyal ve kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi ile Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) işbirliğinde AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seremonik start Melikgazi Belediyesi önünden yapılacak

Melikgazi olarak farklı bir etkinliği daha hayata geçirerek araba tutkunlarını buluşturacak olan Melikgazi Tırmanma Yarışı hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’mizde birçok kültürel etkinlik yapıyor, ilçemize her alanda hizmet ediyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken bir yandan da kültür sanat, spor programlarına da önem veriyoruz. Bu kapsamda Melikgazi’de 3.sünü düzenlediğimiz Melikgazi Tırmanma Yarışımız 14 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Hacılar Kızılören-Avşar Kavşağı’ndan başlayan 5,50 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulacak yarışta, sporcular 5 ayrı kategoride mücadele edecek. 14 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da Melikgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilecek olan Seremonik start ile başlayacak olan yarış, aynı gün 14.30-16.30 saatleri arasındaki antrenman çıkışları ile devam edecek. 15 Ekim Pazar günü ise saat 10.00’dan itibaren 1. çıkışı ile başlayacak olan yarış 3 çıkışın ardından, saat 16.00’da Hacılar Demokrasi Şehitleri İlkokulu önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak. Kazasız belasız bir yarış olmasını temenni ediyorum. Adrenalin ve rekabet dolu bu unutulmaz etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

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İHA

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