Heyelan ve Sele karşı acil müdahale

Kayseri genelinde hafta sonundan bu yana etkisini sürdüren yağışlar, bazı ilçelerde sağanak, bazı bölgelerde ise kar şeklinde devam ediyor. Özellikle Yahyalı ve Develi ilçelerinde etkili olan yoğun sağanak, bazı mahallelerde sele dönüşerek, birçok farklı lokasyonda heyelan ve yol göçmeleri ile yol göçüklerine neden oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla teyakkuzda olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hızla sahaya intikal etti. Ekipler, trafik ve can güvenliğinin sağlanması, riskli alanlarda gerekli tedbirlerin alınması ve ulaşımın aksamaması için gün boyu yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Kışla Mücadelede 7/24 Mesai

Öte yandan, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Felahiye ve Bünyan ilçelerinde ise yağış kar şeklinde etkili oldu. Bu bölgelerde ekipler, kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak ve buzlanmaya karşı önlem almak amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde yol açma, hasar tespit ve güvenlik önlemleri kesintisiz devam ederken, meteorolojik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması öncelik olarak öne çıkıyor.

Ambulansa Yol Açıldı

Ayrıca kış çalışmaları kapsamında kırsal bir mahallede hastaya ulaşmaya çalışan ambulansın yolu, ekiplerin hızlı müdahalesiyle açıldı. Yoğun kar nedeniyle kapanan güzergâh kısa sürede ulaşıma elverişli hale getirilirken, sağlık ekiplerinin hastaya güvenli şekilde ulaşması sağlandı.