Hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Yozgat'ta çiftçilere dağıtılan hibe destekli 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumları, toprakla buluşmaya başladı.

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  • 22.05.2023 16:14
  • Güncelleme: 22.05.2023 16:14
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Hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Yozgat’ta çiftçilere dağıtılan hibe destekli 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumları, toprakla buluşmaya başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, bu yıl il genelinde 40 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekilişi gerçekleştirileceğini söyledi. Yozgat’ın hububat ve baklagil üretiminde önemli iller arasında yer aldığını belirten Özkaya, son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte ay çiçeği üretiminde de üst sıralarda yer almak istediklerini ifade etti.

Yağlık ay çiçeği üretiminde Yozgat’ın Türkiye’de 26. Sırada yer aldığını hatırlatan Özkaya şunları söyledi: “2020 yılında yağlık ayçiçeği ekilişimiz 12 bin dekarken 2021 yılında bu 28 bin 700 dekara, 2022 yılında ise dağıttığımız miktarla birlikte 130 bin dekara ulaşmıştır. Bu yıl da sadece dağıtığımız 19 bin 660 kilogram tohumla yaklaşık 40 bin dekar ekilişi daha sağlanacaktır. Türkiye’de en az ilk 10’da olacak şekilde Yozgat’ımızı Türkiye’nin önemli üslerinden birisi haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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