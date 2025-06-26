Hicri 1447 Yılı ve Muharrem Ayı Coşkuyla Başlıyor

2025 yılı, İslam dünyasında önemli bir dönüm noktasına sahne olacak. 26 Haziran Perşembe günü, Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen 1 Muharrem'in başlangıcını müjdeleyecek.

Hicri 1447 Yılı ve Muharrem Ayı Coşkuyla Başlıyor

Bu özel gün, hilalin görünmesiyle birlikte manevi bir coşku ve huzur getirecek.

Muharrem ayının başlangıcına dair önemli tarih bilgileri şu şekildedir:

| Hicri Tarih          | Miladi Tarih       |
|----------------------|--------------------|
| 1 Muharrem 1447 AH   | 26 Haziran 2025     |
| 10 Muharram (Aşura) | 5 Temmuz 2025       |

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 Muharrem ayı 26 Haziran’da başlayacak ve Aşura Günü ise 5 Temmuz’da idrak edilecektir.

Manevi Huzur ve Coşku

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri takvim, yeni yılın gelişiyle birlikte tüm İslam dünyasında bir araya gelme ve paylaşma duygusunu pekiştirecek. Müslümanlar, bu özel ayı heyecanla beklemekte ve bu dönemin getirdiği manevi atmosferi yaşamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

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