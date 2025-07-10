Hıdırellez Sarayı'nda Ay Gözlem Evi Etkinliği Yapılacak

Kayseri'nin uzaya açılan penceresi Hıdırellez Gök Gözlem Evi, Gökyüzüne meraklı tüm Kayserilileri 11 Temmuz günü büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Etkinliğe tüm vatandaşları davet ettiğini belirten Astronom Tamer Akın, "Burası Hıdırellez Köşkü Burası 2023'ten beri açık başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz burada temel astronomi bilgilerini ‘Upgrade’ yapıyorlar burada eğitim alıyorlar. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Burada okullarımız gelip öğrencilerimizle birlikte güzel bir sınıfımız var 20-25 kişilik kapasiteli orada baştan bir 15-20 dakikalık bir astronomi ilgili genel soru cevap şeklinde eğitim veriyoruz daha sonra özel güneş teleskobundan sadece güneşe bakmak için üretilmiş teleskopla öğrencilerimize güneş patlamalarını güneş lekelerini göstermiş oluyoruz akşamları da sadece halk günü etkinliklerinde hizmet vermiş oluyoruz. Ay tutulması, Meteor yağmuru, Ay Güneş tutulması gibi halk günü etkinliklerimiz oluyor. O zaman da halkımız ücretsiz bir şekilde gelip gözlemevinde direkt olarak robotik olan teleskopumuzla gökyüzündeki gök objelerine bakmış oluyorlar. Her halk günü etkinliğimizde sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar.

‘TÜRK UZAY AJANSI'NIN ADIM ATACAĞI PROJELERDE KAYSERİ’DEKİ ÇOCUKLARIMIZIN YERLERİ HAZIRLANMIŞ OLUYOR’

Cuma günü bir halk günü etkinliğimiz olacak Kocasinan Belediyesi'nin sosyal medya sayfalarını takip ederlerse orada halk günü etkinliklerimizi görürler. Telefon numaramızdan randevu alarak isimlerini yazdırdıkların da hiçbir ücret ödemeden, ulaşımlarını kendileri sağlayıp buraya gelip evreni keşfediyorlar. Katılımcı sayıları başta 50-100 kişiydi ama daha sonra 400-600 Kişiye kadar katılımcılarımız oldu. Katılım sağlayan vatandaşların memnuniyetlerini paylaştıkça her etkinlikte burası biraz daha kalabalıklaşmış oldu işte geleceğin çocukları da gençleri de belki de ilk Türk Mars kolonisinde Türk Uzay Ajansı'nın adım atacağı projelerde belki de Kayseri'deki çocuklarımızın orada yerleri şimdi hazırlanmış oluyor. Gelecek de bir gün gelecek ama nasıl gelecekleri onların elinde. biz de onlara görmüş olduğunuz pencereden evrene açıyoruz hayatlarının Kayseri değil Türkiye değil dünya değil uzay olmaları gerektiğini önümüzdeki yılların artık uzay çağı olduğunu söylüyoruz ki çocuklarımız artık espritüel hayatlarında aslında farklı hedeflerin olmaları gerektiğini söylemeye çalışıyoruz burada" şeklinde konuştu.