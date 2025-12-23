Hikmet Çocuk Kulübü Öğrencileri 'Vakpir' Kitabını Tahlil Ettiler

Öğrenciler, kitabın yazarı Mustafa Balaban ile bir araya gelerek, eser hakkında fikir alışverişinde bulundular. Bu özel etkinlik, aynı zamanda öğrenci velilerinin de katılımıyla bir yazar buluşması niteliği taşıdı. Katılımcılar, yazar Mustafa Balaban’dan kitaplarını imzalatma fırsatı buldular.

Bu anlamlı buluşma, genç okuyucuların edebiyat dünyasına olan ilgisini artırırken, yazarla doğrudan iletişim kurma imkanı da sundu.