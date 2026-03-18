Hikmet Ekiz'den İstihdam Çağrısı: 'Engellileri Yardım Başlığına Sıkıştırmayın'

“İş; Bağımsız Yaşam Demektir”

Ekiz, yaptığı açıklamada istihdamın engelli bireyler için yalnızca bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda bağımsız yaşamın, sosyal hayata eşit katılımın ve yoksulluğa karşı güvencenin temeli olduğunu belirtti.

“İş; bağımsız yaşam demektir.

İş; yoksulluğa karşı güvence demektir.

İş; sosyal hayata eşit katılım demektir.”

“Engelli İstihdamını Azaltacak Düzenlemelerden Vazgeçin”

Ekiz’in açıklamasında en dikkat çeken bölüm, 1000 kişiden az çalışanı olan kurumlarda engelli çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması yönündeki tartışmalara yönelik oldu.

“Bu, engellileri yok saymaktır. Engellileri yoksulluğa ve muhtaçlığa mahkûm etmektir. Eşit yurttaşlıkla bağdaşmaz.”

Ekiz, engelli atamalarında şeffaf, düzenli ve ihtiyaca uygun kontenjan talep ederken, yalnızca “kadrolar açıklandı” demenin yeterli olmadığını; süreklilik, erişilebilir başvuru süreçleri ve adil yerleştirme şartlarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

“Zoru Başarırız, İmkânsız Sadece Zaman Alır”

Açıklamasını umut dolu bir mesajla tamamlayan Ekiz, engelli bireylerin toplumsal mücadeledeki gücüne dikkat çekti: