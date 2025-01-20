Hikmet Spor'dan, MMA'de Büyük Başarı

“Karma Dövüş Sanatı” olarak ta bilinen ve gelişmekte olan spor branşlarından sayılan MMA sporuna gençler arasında ilgi her geçen gün artıyor. Kayseri’nin ilk ve tek MMA spor branşı olan Hikmet Spor, önceki yıllarda da bu branşta önemli başarılar elde etmişti. Kayseri’yi ulusal alanda temsil eden sporcular yetiştiren kulüp, bir çok branşta elde ettiği başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

MMA Antrenörü Mert ERCİYES, “Sadece önemli bir başarı elde eden sporcum Emirhan KALKAN’ı değil, musabakalarda mücadele eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum. MMA, zor bir spor. Güç, çeviklik, dayanıklık ve en önemlisi cesaret isteyen bir spor. Musabakaya katılmaya karar veren her sporcu benim için cesaret sahibidir ve alkışlanmayı hakediyordur. Geniş ve cesur bir sporcu grubu ile çalışıyoruz ve bir çok şampikulüpun bu salondan çıkacağını düşünüyoruz. İlgisi, yeteneği ve cesareti olan tüm gençleri İYC Spor Merkezi’ndeki kurslarımıza bekliyoruz.” dedi.

Savunma sporları koordinatörü Emre MENEVŞE ise, “Hikmet Spor, savunma sporları konusunda girdiği her musabaka da artık şampiyon adayıdır. Spora profesyonel bir bakış açısıyla eğiliyoruz, her sporcuya şampiyon gibi bakıyoruz. Diğer taraftan sporcularımıza öncelikle ahlaki bir duruş kazandırmaya çalışıyoruz, bu bize başarının önünü açıyor.

Muaythai’de Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Sercan KOÇ, gençlerimiz için örnek bir sporcu ve onun vizyonuyla 2 sporcumuz okullar arası spor turnuvalarında Muaythai Kayseri şampiyonu oldular. Masa Tenisi’nde il üçüncüsüyüz. Görme Engelliler Atletizm’de Hindistan’da düzenlenecek dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Basketbol büyükler liginde Kayseri şampiyonu olduk. Boks, Kickboks, Judo, Taekwondo’da derecelerimiz var. Daha birçok başarıdan da bahsedebilirim. 25 farklı spor branşında çalışmalar yürüten kulübümüz geçmişte olduğu gibi gelecekte de her alanda iddialı olmaya devam edecektir.” dedi.