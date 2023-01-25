Hırdavatçı değil, hırsızın aracı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan araçtan çok sayıda hırdavat malzemesi çıktı.

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  • 25.01.2023 09:04
  • Güncelleme: 25.01.2023 12:01
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Hırdavatçı değil, hırsızın aracı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan araçtan çok sayıda hırdavat malzemesi çıktı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Akın Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi başlatıldı. Devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisindeki E.K.’nin çelişkili ifadeleri nedeni ile araçta yapılan aramalarda 1 adet kaynak makinası, 1 adet basınçlı yıkama makinası 2 adet zımpara, 1 adet hidrolik kriko, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinası, 1 adet havalı rende zimparasi, 1 adet 1.5 tonluk manuel kriko, 1 adet 10 tonluk calaska, 1 adet rot başı ve aracın 50 metre uzağında çukur içerisinde 2 adet havalı piston, 1 adet levye, 1 adet lastik şişirme pompası ve 2 adet fayans tokmağı bulundu.

Olayın ardından JASAT ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalarda, ele geçirilen malzemelerin bir iş yerine ait olduğu tespit edilerek, sahibine teslim edildi. E.K. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

İHA

Kayseri Gündem
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