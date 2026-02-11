Hırsız korkusu akü söktürdü: 'Çalınmasın diye aküleri bagajda gezdiriyorum'

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde bir şehirler arası yolcu otobüsünün aküleri çalındı. Aracını evinin önüne park eden Fatih Şimşek, akşam saatlerinde kontrol ettiği otobüsünde akülerin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aküleri kısa sürede bularak sahibine teslim etti.Yaşadığı mağduriyetin ardından tedbiri elden bırakmayan Şimşek, akülerin tekrar çalınmasından korktuğu için ilginç bir yönteme başvurdu. Aküleri artık özel aracının bagajında taşıyan Şimşek, sadece sefer zamanlarında aküleri otobüsüne takıyor; işi bittiğinde ise yeniden sökerek güvenli bir yere alıyor.

Akülerinin kısa sürede polis ekimleri tarafından bulunduğunu belirten Fatih Şimşek, “Perşembe günü ben geldim arabama baktım, arabamın aküleri yok. Polisi aradım, polis ekipleri geldi. Hırsızlık masası geldi, asayiş geldi. Kamera kayıtlarına baktılar, parmak izi falan aldılar. Baktılar, 'bir haber vereceğiz' dediler. Ve cumartesi günü 'akün bulundu' diye beni aradılar. Emniyet gücüne, polis ekiplerine teşekkür ederim. Yani şöyle demek istiyorum; herkesin malı ortada ama bunları çalmak gerekmiyor. Ve devlet de bunların cezasını bunlara versin, bu insanları serbest bırakmasın. Yani niye çalıyorlar? Bugün bana yaptıysa yarın başkasına yapacak. Emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Benim aküm bulundu, bulunmasaydı akü alacaktım; şu günde iki tane akü 30 milyar, az para değil. Bak onun yüzünden ben muayeneye gidecektim gidemedim, seferim vardı yolcu götürecektim götüremedim, kaldım. Yani yine diyorum; emniyet güçlerine, buraya gelen polis arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Yani bu insanı yakaladıysalar bırakmasınlar, cezaevine atsınlar, cezasını çeksin. Ben bunu istiyorum” şeklinde konuştu.

‘AKÜLERİN OLDUĞU KAPAĞI AÇTIĞIMDA AKÜLERİN OLMADIĞINI GÖRDÜM’

Yaşadığı hırsızlık olayını aktaran Fatih Şimşek, “ Evde misafir vardı, ben aşağıya indim. Arabayı bir gezmek istedim, içine falan baktım, gezdim. Ben zaten sabah bu arabayı muayeneye götürecektim. İçime doğdu, 'bir bakayım' dedim. Ben arabayı yaptırıp getirdiğimde aküler üstündeydi. Perşembe günü akşam baktım, aküler yoktu. Akülerin olduğu kapağı açtığımda akülerin olmadığını gördüm. Hırsızın perşembe günü mü yoksa cuma günü mü alıp götürdüğünü bilmiyorum. O sıra ben 112'yi aradım. Polisler geldi, 'ne oldu?' dedi. 'Abi aküleri çalmışlar' dedim. Tekrardan olay yeri inceleme ve hırsızlık masası geldi. Kamera kayıtlarına baktılar. Ondan sonra 'incelemeye alacağız' dediler. 'Tamam' dedim, incelemeye aldılar ve cumartesi günü gece benim akülerim bulundu. Polis 'aküler bulundu' diye beni aradı. Selimiye Polis Karakolu'ndan gittim akülerimi aldım. 'Aküler nerede'ymiş?' diye oradaki polislere sordum, 'terminalin arka tarafından almışlar' dedi ama bana tam olarak söylemiyorlar. Onlara da hak veriyorum, söylemesinler. Nereye bıraktığını ben onu mahkemede öğreneceğim. Benim tek öğrenmek istediğim, aküleri nereye bıraktıysa o kişiden de ben şikayetçi olmak istiyorum. Burada çok hırsızlık olmuyor ama şimdi karşı tarafta yapı malzemeleri satan bir yer var, orayı da soydular adamın şu andaki parayla 1,5 trilyona yakın malzemesi gitti. Adam şimdi buraya malzeme getirmiyor korkuyor. Burayı da soydular. Bende aküler tekrar çalınır diye tekrar korktuğum için aküleri normal özel arabamızın bagajında gezdiriyoruz. İşimiz olacağı zaman aküleri takıyoruz, gidiyoruz geliyoruz, aküleri tekrardan geri söküp arabamızın bagajına koyuyoruz. Bu araba, 4 aydır temelli burada duruyor. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Ha oluyor, binalara hırsız giriyor, yani olmuyor değil oluyor. Benim aküm bulundu, bulunmasaydı akü alacaktım, yoksa arabam yürümeyecekti " diye konuştu.