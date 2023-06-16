Hırsızlar, depremzede ailenin umutlarını çaldılar

Kayseri'de hırsızlar, bir depremzedenin Kahramanmaraş'taki depremde hasar gören evlerini yaptırmak için borç aldığı 500 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çaldı.

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  • 16.06.2023 10:29
  • Güncelleme: 16.06.2023 10:55
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Hırsızlar, depremzede ailenin umutlarını çaldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de hırsızlar, bir depremzedenin Kahramanmaraş’taki depremde hasar gören evlerini yaptırmak için borç aldığı 500 bin TL değerinde altın ve nakit parayı çaldı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde evleri hasar alan Bayram Bayır ve ailesi Kayseri’ye geldi. Kayseri’de kiralık bir ev tutarak yaşamını sürdüren Bayram ailesi sabah kalktıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Bayır ailesinin hava almak için açık bıraktıkları balkon kapısından içeri girerek, yatak odasına gizlenmiş içi altın ve para dolu çantayı buldu. Hırsızlar, çantanın içerisinde bulunan 248,75 gram altın, 2 yarım altın, 2 bin dolar ve 5 bin TL’ye yakın nakit parayı alarak, kayıplara karıştı. Çantanın içerisinde bulunan para ve altınların kredi borcu olduğunu ve çalınan altın ve paralarla depremde hasar gören evlerini yaptıracaklarını söyleyen Bayram Bayır: “Buraya Kahramanmaraş’tan depremzede olarak geldik. Kayseri’de Yenimahalle’de bir ev tuttuk. Gece yatıyorduk. Eşim ikiz çocuklarımıza hamile olduğu için ve havasız kaldığı için balkonun kapısını hafif açık bıraktık. Odamızdan içeri giriyorlar ve çantanın içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasını alıp, götürüyorlar. Biz bu parayı kredi çektik. Krediyi de Kahramanmaraş depreminde zarar gören ağır ve orta hasarlı evimizi yaptırmak için çekmiştik. Buradaki bütün birikimlerimiz gitti. Bu şahısların ve çalınan ziynet, para ve dövizlerimizin bulunmasını istiyoruz. Evde başka hiçbir yere dokunmamışlar. Direkt gelip, çantadan almış ve gitmiş. Başka hiçbir malzemeye dokunmamış ve odaya girmemiş. Biz yetkililerden bu suçluların bulunmasını istiyoruz. Tek ricamız budur” ifadelerini kullandı.

Bayram Bayır’ın eşi Ülger Bayır ise yetkililerden altın ve paralarla birlikte suçluların yakalanmasını istedi. Ülger Bayır; “Biraz rahatsız olduğum için sıcak oluyordu. Balkon kapısını açarak, yatmıştım. Biraz hava almak istemiştik. Uykuya dalmışız. Oradan içeri girerek, paramızı, dövizimizi ve altınlarımızı almışlar. Yetkililerden ziynet eşyalarımızın bulunmasını istiyoruz. Altını ve paraları Kahramanmaraş’taki dairelerimizi yaptırmak için almıştık” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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