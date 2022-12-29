Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri'de 110 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 29.12.2022 15:08
  • Güncelleme: 29.12.2022 15:28
  • 81
Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 110 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde 110 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 106 parça çalıntı malzeme ele geçirildi. Operasyonla birlikte 42 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan 22 kişi, emniyete götürüldü.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı'na 2 aday

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’na 2 aday

Kayseri'de yaklaşık 12 bin evcil hayvan kimliklendirildi

Kayseri’de yaklaşık 12 bin evcil hayvan kimliklendirildi

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında sebze ve meyve fiyatları

Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı

Hırsızlara 110 polis ile eş zamanlı şafak operasyonu: 22 gözaltı

Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı

Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı

Temizlik İmandan, Camilerin Temizliği Talas'tan

Temizlik İmandan, Camilerin Temizliği Talas'tan

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liderlerin restoranı kapatıldı

Liderlerin restoranı kapatıldı

Başkan Süleyman Borazan, 'Kayserimizde Kudüs ziyaretini yaydık'

Başkan Süleyman Borazan, “Kayserimizde Kudüs ziyaretini yaydık”

DAHA FAZLA
Taş kaynatan memurlar, en düşük maaşın yoksulluk sınırına çıkarılmasını istedi

Taş kaynatan memurlar, en düşük maaşın yoksulluk sınırına çıkarılmasını istedi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu 2'nci kez ertelendi

Kuaför ve berberlerin kapanma zorunluluğu 2’nci kez ertelendi

12 yıl hapis cezası bulunan bina faresi yakalandı

12 yıl hapis cezası bulunan bina faresi yakalandı

Belgesi olmadan alkol satışı yapan işletmelere operasyon

Belgesi olmadan alkol satışı yapan işletmelere operasyon

AK Parti Başkanı Çopuroğlu: 'Aday adaylığında yine rekor başvuru bekliyoruz'

AK Parti Başkanı Çopuroğlu: “Aday adaylığında yine rekor başvuru bekliyoruz”