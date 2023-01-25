Hırsızlara eş zamanlı operasyon: 25 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hırsızlık şüphelisi 25 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından planlı olarak operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda farklı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 25 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların ikameti ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 81 bin TL nakit para, çok sayıda altın ziynet eşyası, 1 adet 9 mm çapında tabanca ile 43 adet 9 mm çapında fişek, 8 adet çeşitli markada vitesli bisiklet, soyulmuş bakır Kablolar ve metal işyeri rafları bulundu. Ekipler tarafından bulunan eşyaların yaklaşık 650 bin TL değerinde olduğu anlaşıldı.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.