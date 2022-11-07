Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanığa ceza yağdı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa mahkemede ceza yağdı.

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  • 07.11.2022 11:24
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:17
Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibini öldüren 4 sanığa ceza yağdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık yapmak için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa mahkemede ceza yağdı.

7 Ağustos 2020’de ilçeye bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İ.Y.’nin balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti. Olayın ardından soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.Y.’nin hırsızlık için eve giren Y.D, B.T., H.K. ve A.Ş. tarafından balkondan atılarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanıklardan H.K, ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 9 yıl 9 ay, Y.D, B.T. ve A.Ş. ise ’birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma’ suçundan 9 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce istinafın kararı bozmasının ardından tutuklu sanıklar Y.D, B.T. H.K. ve A.Ş. bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Y.D., B.T. ve H.K.’ya müebbet hapis cezası verirken, tutuklu sanık A.Ş.’nin de "yağma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İHA

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