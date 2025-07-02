Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 26 adet ruhsatsız tabanca,18 adet ruhsatsız tüfek,30 adet kurusıkı tabanca, bin 139 adet fişek ele geçirildi. 78 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 65 hırsızlık şüphelisi yakalanmış ve 11 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 3 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 1 milyon 807 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa idari para cezası uygulandı. Toplam 1093 yıl 6 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 336 şahıs yakalandı, 415 kişi adli makamlarca tutuklandı.